Estados Unidos se prepara para experimentar un gran descenso de la temperatura que comenzará a primeras horas de este fin de semana.

El frente frío se extenderá hacia el norte y llegará pronto al sur y al este del país, anticipando en noviembre un clima propicio de diciembre y enero.

Dónde se sentirá este nuevo frente frío

De acuerdo con lo anticipado por el National Weather Service (NWS) las Llanuras del Norte y del Medio Oeste serán las primeras zonas donde impactará la baja de temperaturas el sábado. Con el avance del frente, podría haber nevadas ligeras o moderadas en estas zonas.

Para el domingo el pronóstico indica que las bajas temperaturas comenzarán a sentirse en el centro del país.

“Se espera que las temperaturas desciendan entre 10 y 20 °F por debajo del promedio, con mínimas bajo cero que podrían llegar hasta las llanuras del sur y el sureste entre el domingo y el lunes por la noche. Incluso podrían registrarse temperaturas de congelación y heladas hasta la costa del Golfo el lunes por la noche", afirma el NWS.

Cuándo finalizará esta “temporada de hielo” que llega a Estados Unidos

Se espera que la ola de frio haya pasado para el martes y miércoles de la próxima semana, donde las temperaturas volverán a su promedio habitual.

Sin embargo, los expertos advierten que las probabilidades de precipitaciones podrían aumentar para estos días en la Costa Oeste, las Rocosas del Norte y la Gran Cuenca, con posibilidad de lluvias intensas para la Sierra Nevada y las regiones costeras.