En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8601. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del -0.14%.

En el mercado del Euro, la cotización cayó -8.13% en la última semana y -33.60% en el último año, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.33%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 5.25%.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en relación con los días pasados es superior a cero. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con las jornadas anteriores, lo que apoya una percepción de crecimiento en la confianza económica.

La tendencia del Euro ha sido constante en los últimos días, reflejando una estabilidad en el mercado cambiario. Esto podría ser un signo de confianza por parte de los inversores y de la estabilidad económica en la zona euro.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que los factores económicos recientes están favoreciendo la apreciación del Euro frente a otras divisas.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.