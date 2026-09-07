En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 16.925 este lunes, 7 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.28%.

El peso mexicano mostró un retroceso: en la última semana cayó -0.42% y en el último año acumula -7.71%, señalando una tendencia bajista reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana ha sido del 2.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor. Este comportamiento sugiere una mejora en la confianza del mercado hacia la moneda nacional.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones pueden estar influenciadas por factores económicos externos e internos. La tendencia positiva podría ser un indicativo de estabilidad, pero se deben monitorear las condiciones que podrían afectar su valor en el futuro.

¿Dónde cambiar peso mexicano por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.