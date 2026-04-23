El sistema tributario de Estados Unidos acaba de reforzar una herramienta que puede cambiar por completo la forma en que se detecta el fraude fiscal. Ahora, quienes tengan información clave podrán transformarse en protagonistas y, además, recibir una recompensa económica significativa. Detrás de esta estrategia aparece el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que busca ampliar su capacidad de control a través de denuncias internas y datos difíciles de detectar por vías tradicionales. La apuesta no es menor: se trata de recuperar millones de dólares que hoy se pierden por evasión o uso indebido de fondos públicos. El programa de denunciantes del IRS ofrece un incentivo concreto para quienes aporten información útil. Si los datos permiten recuperar dinero, el informante puede recibir entre un 15% y un 30% del monto recuperado. Este esquema apunta a casos relevantes, donde las cifras involucradas sean significativas y la información esté bien documentada. No se trata de simples sospechas: el organismo prioriza denuncias con pruebas claras y verificables. La medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la fiscalización, especialmente en un contexto donde el fraude fiscal adopta formas cada vez más complejas. El organismo puso el foco en distintas prácticas que afectan directamente a los recursos públicos. Entre las más investigadas aparecen: Este abanico deja en claro que el alcance es amplio y no se limita solo a grandes corporaciones. También incluye a individuos y entidades que operan fuera de las reglas. Para participar en el programa, es obligatorio completar el Formulario 211, el documento oficial del IRS para este tipo de casos. Allí se debe detallar toda la información disponible sobre la presunta irregularidad. Entre los datos clave que se solicitan se encuentran: Un punto central es que el proceso no es inmediato. Las investigaciones pueden extenderse durante meses o incluso años, dependiendo de la complejidad del caso.