El calendario oficial de las Escuelas Públicas de Boston confirma el esquema de receso académico de abril para el ciclo lectivo 2025-2026, con suspensión total de actividades en todos los niveles educativos. La medida abarca tanto a estudiantes de nivel primario como secundario dentro del distrito. Según el sistema educativo, este período forma parte del receso de primavera, una pausa obligatoria en el calendario escolar que impacta en miles de alumnos y familias en la ciudad. El distrito de Escuelas Públicas de Boston (BPS) estableció que el receso de primavera se desarrollará entre el martes 21 y el viernes 24 de abril. Durante estos días no habrá clases en ninguna institución educativa del sistema. A este período se suma el feriado previo por el Día de los Patriotas, lo que extiende la interrupción de actividades escolares en la misma semana. Como resultado, los estudiantes permanecerán fuera de las aulas durante varios días consecutivos. El calendario oficial también confirma que el regreso a clases está programado para el lunes 27 de abril, fecha en la que se retomarán las actividades normales en todos los niveles. La interrupción del calendario escolar alcanza a todos los estudiantes del sistema público del distrito, incluyendo nivel primario y secundario. No se contemplan excepciones dentro del cronograma oficial, por lo que todas las escuelas permanecen cerradas durante el receso. Este tipo de pausas forma parte de la estructura anual del calendario académico y se replica en otros distritos del estado de Massachusetts, donde el receso de abril suele concentrarse en la misma semana. El calendario publicado por el distrito educativo organiza el ciclo con distintos períodos de receso a lo largo del año, incluyendo invierno, primavera y feriados oficiales. En este esquema, el receso de abril es uno de los más relevantes antes del tramo final del año escolar. Las autoridades educativas recomiendan a las familias consultar el calendario oficial para planificar actividades durante estos días.