La reacción automática al ver una servilleta o papel sobre la manija del auto sería retirarla y subir al vehículo sin darle demasiada importancia. No obstante, existe un precedente que marca un protocolo más seguro para estos casos.

En 2022, Erin Mims, una mujer de Texas, salió del restaurante en el que había festejado su cumpleaños y al llegar a su vehículo se encontró con una servilleta en la manija de la puerta. Retiró el papel de la manija, volvió al restaurante a lavarse las manos y se subió al vehículo, sin imaginar lo que sucedería minutos más tarde.

¿Qué suele significar encontrar una servilleta en la manija del auto?

Según el testimonio de Erin Mims a la policía de Houston, no pasaron más de cinco minutos hasta que comenzó a sentir los primeros síntomas. Primero un hormigueo repentino y después un entumecimiento de todo el brazo.

A los síntomas se le sumaron sofocos, palpitaciones, falta de aire y opresión en el pecho. Su marido la llevó al hospital y tras hacerse varios exámenes, los médicos determinaron que había sido una intoxicación por una sustancia desconocida.

Tanto los policías como los profesionales de la salud sugirieron que posiblemente se tratara de un intento fallido de secuestro .

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¿Cómo actuar si se encuentra una servilleta o papel en la manija del auto?

Aunque también se reportaron casos en los que este método es utilizado para marcar posibles objetivos de robo y verificar si se usa el carro a diario. Lo cierto es que conviene ser precavidos y ante cualquier duda, avisar a las autoridades policiales locales.