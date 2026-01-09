La construcción del tobogán más largo y alto de la historia convirtió a Inglaterra en referencia mundial del turismo de adrenalina. La estructura, de más de 178 metros de extensión, fue incorporada a una de las torres más icónicas de Londres y sigue destacándose como una de las atracciones más extremas jamás diseñadas en un entorno urbano .

El tobogán fue inaugurado en 2016 en la ArcelorMittal Orbit Tower, una torre de 115 metros creada para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aunque no es una obra reciente, continúa siendo presentado como un símbolo de innovación arquitectónica y una de las experiencias más llamativas abiertas al público en Europa.

¿Dónde está el tobogán más largo y alto de la historia y qué lo hace único?

El tobogán más largo y alto de la historia se encuentra en la ArcelorMittal Orbit Tower, ubicada en el Parque Olímpico Queen Elizabeth, en Londres . La intervención fue diseñada por el artista alemán Carsten Höller, a partir de una propuesta inicial del estudio Bblur Architecture, y se integró directamente a la estructura concebida por el escultor Anish Kapoor.

La atracción se diferencia por estar adosada a una obra de arte preexistente, algo inédito para el propio Höller. El diseño combina arte, arquitectura y experiencia sensorial, transformando la torre en un recorrido descendente completamente cerrado que rodea el edificio desde lo alto.

Aleem Yousaf

¿Cómo es el tobogán de 178 metros y cuánto cuesta la experiencia?

El tobogán mide 178 metros de largo y está compuesto por 30 secciones, con 12 curvas pronunciadas y un giro tipo sacacorchos. Comienza a una altura de 74 metros, alcanza velocidades de hasta 15 millas por hora y el descenso completo dura aproximadamente 40 segundos.

Datos clave de la atracción:

Velocidad máxima : 15 mph

Duración del recorrido : 40 segundos

Curvas y giros : 12, incluido un tramo en espiral

Altura de inicio: 74 metros

Desde su apertura, el tobogán se consolidó como uno de los principales atractivos turísticos extremos del país.