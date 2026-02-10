El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó cambios importantes para los conductores mayores en California. A partir de ahora, las personas adultas deberán renovar su licencia de conducir de manera más compleja y con mayor frecuencia. Los conductores mayores de 70 deberán presentarse personalmente en una oficina del DMV para renovar su licencia. El trámite ya no podrá completarse completamente en línea como ocurría en muchos casos. Además, la licencia tendrá una validez menor y deberá renovarse cada cinco años, en lugar de los períodos más largos que se aplican a conductores jóvenes. Mantener la licencia vigente es obligatorio para seguir conduciendo. Si el conductor no completa la renovación se deberá abstener a las siguientes consecuencias: