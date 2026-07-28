Un grupo de científicos realizó un descubrimiento histórico sobre el origen de la humanidad tras identificar señales genéticas de una población humana desconocida que vivió en África hace cientos de miles de años y que dejó rastros en el ADN de millones de personas.

El hallazgo reveló que este antiguo grupo no desapareció por completo, sino que habría contribuido con material genético que todavía permanece presente en los seres humanos modernos.

Los investigadores creen que esta herencia pudo haber tenido un papel en la evolución del cerebro y algunas características humanas actuales .

El linaje humano perdido que permaneció oculto en el ADN moderno

Según el estudio, los científicos utilizaron modelos genéticos avanzados para analizar las diferencias entre distintas poblaciones africanas y detectar señales que no coincidían completamente con los grupos humanos conocidos hasta ahora.

Los resultados apuntaron a la existencia de una población ancestral desconocida , que habría coexistido con otros grupos humanos y que luego habría transmitido parte de su información genética mediante procesos de mezcla entre poblaciones.

Los investigadores estiman que esta antigua población pudo haber aportado una proporción significativa del ADN de algunas comunidades actuales, aunque todavía quedan interrogantes sobre cuándo vivió exactamente, cómo era su forma de vida y qué factores llevaron a su desaparición como grupo independiente.

El posible vínculo entre el ADN antiguo y la evolución del cerebro

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Uno de los aspectos que más llamó la atención de los científicos es la posibilidad de que este linaje haya influido en ciertos procesos relacionados con la evolución cerebral humana.

Los expertos señalan que los fragmentos genéticos heredados de antiguas poblaciones pueden haber afectado diferentes funciones biológicas, ya que el ADN transmitido durante generaciones puede influir en la adaptación de los seres humanos a distintos entornos .

Aunque el estudio no significa que esta población haya sido una especie humana completamente nueva, sí representa una pieza desconocida del complejo rompecabezas de la evolución.

África vuelve a ser clave para entender el origen de la humanidad

Durante décadas, África fue considerada el escenario principal donde surgieron y evolucionaron los primeros grupos humanos. Los nuevos análisis genéticos continúan revelando que la historia de la humanidad fue mucho más diversa y compleja de lo que se pensaba.

Los investigadores sostienen que todavía existen capítulos desconocidos de la evolución humana esperando ser descubiertos a través del ADN, especialmente en poblaciones que durante mucho tiempo no habían sido estudiadas con profundidad.