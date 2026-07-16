Los jubilados y pensionados que cobran beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) mientras residen fuera de Estados Unidos deben cumplir con un requisito fundamental para seguir recibiendo sus pagos: presentar periódicamente un certificado de supervivencia, conocido oficialmente como Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero (FEQ).

La medida forma parte del Programa de Verificación en el Extranjero de la SSA, cuyo objetivo es confirmar que el beneficiario continúa con vida y que sigue cumpliendo las condiciones para percibir la prestación. Si la persona no responde a tiempo, los pagos pueden suspenderse.

La SSA exige un certificado de supervivencia a todos los que cobran desde el extranjero

La Administración del Seguro Social envía periódicamente un cuestionario a los beneficiarios que viven fuera de Estados Unidos. Este formulario cumple la función de certificado de supervivencia y permite verificar:

Que el beneficiario continúa con vida

Que sigue siendo elegible para cobrar

Si hubo cambios en su estado civil

Si cambió de ciudadanía

Si modificó su domicilio

Si existe algún hecho que pueda afectar el derecho a recibir prestaciones

Todos los beneficios de la SSA que se cobran desde el extranjero requieren que el beneficiario presente periódicamente un certificado de supervivencia. Shutterstock

¿Cada cuánto debe presentarse?

La frecuencia depende de cada caso. La SSA realiza estos controles anualmente o cada dos años, según el país de residencia y la situación del beneficiario. El organismo determina qué personas deben completar el procedimiento dentro del Programa de Verificación en el Extranjero.

Suspenden los pagos de todos los jubilados y pensionados que hayan postergado este trámite

La SSA advierte que quienes no respondan dentro del plazo establecido pueden sufrir la suspensión de sus pagos. Antes de adoptar esa medida, el organismo realiza un procedimiento de seguimiento para intentar obtener la información pendiente. Si el beneficiario continúa sin responder, los beneficios pueden dejar de abonarse hasta que regularice su situación.

El formulario advierte que debe devolverse en un plazo de 60 días desde que se recibe.