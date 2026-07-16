La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que revisa las cuentas bancarias de quienes solicitan el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI), sin importar el monto que declaren al pedir el beneficio en Estados Unidos.

La medida se apoya en el sistema Access to Financial Institutions (AFI) y rige desde mayo de 2026 para prácticamente todas las nuevas solicitudes aprobadas. Según la agencia, el objetivo es detectar recursos no reportados y reducir los pagos indebidos.

¿A quiénes revisa el Gobierno las cuentas bancarias?

El control no alcanza a todos los beneficiarios del Seguro Social por igual. Aplica de forma específica a quienes solicitan o ya reciben el SSI, el programa dirigido a personas con ingresos y recursos limitados.

A través del sistema AFI, la SSA cruza datos directamente con entidades financieras para confirmar que la información declarada coincide con los movimientos reales de cada cuenta. Así detecta recursos no informados durante la solicitud.

La medida se apoya en el sistema Access to Financial Institutions (AFI) y rige desde mayo de 2026. Chat GPT

¿Qué deben hacer los beneficiarios para evitar problemas con sus pagos?

La SSA recomienda mantener actualizados los datos personales y bancarios para no sufrir retrasos. El depósito directo y la tarjeta Direct Express ya son la vía principal de pago, mientras que los cheques en papel quedaron limitados a casos excepcionales.

Para reducir riesgos, la agencia sugiere: