América Latina se prepara para dar un salto histórico en infraestructura ferroviaria. Un proyecto de alta velocidad promete transformar la movilidad en la región con tiempos de viaje inéditos y tecnología de última generación.

Construyen el tren bala en Brasil: cómo será

El plan se desarrolla en Brasil, donde se proyecta el primer tren bala de la región. El Tren de Alta Velocidad (TAV) superará los 350 km/h y conectará Río de Janeiro, São Paulo y Campinas, una línea de aproximadamente 510 kilómetros, en 1 hora y 45 minutos. Esto le permitirá:

Reducir drásticamente los tiempos de viaje

Conectar los principales centros económicos del país

Competir directamente con el transporte aéreo

El trayecto entre Río y São Paulo podría realizarse en menos de dos horas.

Brasil avanza con el desarrollo del primer tren bala de América Latina que alcanzará más de 350 km/h. Fuente: El Cronista.

Tendrá tecnología de última generación

El TAV incorporará estándares internacionales en transporte ferroviario: