Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país.

Este sábado, 10 de enero de 2026, el premio mayor alcanza los

126 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Powerball: los resultados del sábado, 10 de enero de 2026.

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Para participar de este sorteo, las personas deberán comprar un boleto de lotería y escoger cinco números blancos, que van del 1 al 69 y uno rojo, que puede ser del 1 al 26.

También es necesario tener en cuenta que el sorteo del Powerball se juega tres veces por semana (lunes, miércoles y sábados) a las 23.00 horas en 45 estados, Washington DC, las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

¿Qué es el Double Play?

Asimismo, las personas tienen la posibilidad de participar en Double Play, un juego complementario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar puede ser entretenido, pero es importante hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede llevar a la pérdida de control, lo que puede generar problemas financieros y emocionales. Mantener un enfoque equilibrado es clave para disfrutar sin comprometer la estabilidad personal.

Si el juego se ha vuelto un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo. Se puede contactar al 1-800-GAMBLER para recibir asistencia y orientación sobre la adicción al juego.