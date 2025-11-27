Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más destacados del país.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, el premio mayor alcanza los685 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos.

Los números ganadores del Powerball y del Double Play este miércoles 26 de noviembre

Las cifras ganadoras que se sortearon este miércoles son el 7 8 15 19 28 3, esta última cifra por el número Power.

Por otro lado, los participantes tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 3x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 6 19 28 39 53 15.

Fuente: narrativas-us

¿Cuánto cuesta un billete de lotería Powerball?

Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la posibilidad de multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los participantes también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta.

¿Cuándo será el próximo sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 29 de noviembre de 2025. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares.

¿Cómo participar del sorteo de Powerball?

Las personas que deseen participar de esta apuesta deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26).

Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas.

¿Qué es el Double Play?

Por otro lado, las personas tienen la opción de participar en Double Play, un juego secundario disponible en algunas jurisdicciones de Estados Unidos por un costo adicional de 1 dólar.

Esta modalidad brinda a las cifras una segunda oportunidad para ganar premios mediante un sorteo independiente, con un premio que alcanza los 10.000.000 de dólares y otras ocho formas de ganar.

Recomendaciones para los jugadores de Powerball

Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de disfrutar del tiempo libre, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado ayuda a prevenir problemas financieros y emocionales, asegurando que la diversión no se convierta en una carga.

Para aquellos que sienten que el juego se ha vuelto un problema, es fundamental buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No duden en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de la adicción al juego.