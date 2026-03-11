En Estados Unidos no existe una regla federal única sobre el apellido de los recién nacidos. Cada estado establece sus propios procedimientos para registrar nacimientos y determinar qué información aparece en el certificado. En New Jersey, la normativa permite que un bebé sea inscrito solo con el apellido de la madre cuando el padre no reconoce legalmente la paternidad. El procedimiento está vinculado al sistema de establecimiento de paternidad del estado. Si el padre no firma el documento correspondiente o no se confirma legalmente su filiación, su nombre no puede figurar en el certificado de nacimiento, lo que en muchos casos deriva en que el menor sea registrado únicamente con el apellido materno. La legislación estatal establece que el nombre del padre solo puede incluirse en el registro si se realiza el reconocimiento legal de paternidad. Para ello existe un documento oficial llamado Certificado de Paternidad o Certificate of Parentage (COP). Este formulario debe ser firmado por ambos progenitores y permite que el padre biológico sea reconocido legalmente. Una vez completado, el registro civil puede agregar su nombre al certificado de nacimiento del menor. Si ese reconocimiento no se realiza, el registro de nacimiento se completa sin la información del padre. Según las guías oficiales del sistema de paternidad del estado, si los padres no están casados, primero debe establecerse la paternidad antes de que el nombre del padre pueda incluirse en el certificado de nacimiento. Cuando el padre no firma el documento de reconocimiento o no se establece legalmente la paternidad, el registro civil procede con la inscripción del nacimiento utilizando solo los datos de la madre. Esto ocurre principalmente en casos en los que: En estas situaciones, el certificado de nacimiento puede emitirse únicamente con la información materna, y el apellido del menor suele corresponder al de la madre. Más adelante, si el padre decide reconocer legalmente al hijo o si un tribunal determina la paternidad mediante pruebas, el certificado puede modificarse para agregar el nombre del padre. El establecimiento de paternidad tiene efectos legales importantes en el sistema estadounidense. No solo define el apellido y la identidad del menor en los documentos oficiales, sino también derechos y responsabilidades. Cuando la paternidad se reconoce legalmente: