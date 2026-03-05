En Estados Unidos, las decisiones sobre custodia de menores se toman en los Tribunales de Familia. En estos procesos, los jueces no parten de la base de favorecer automáticamente a uno de los progenitores, sino que analizan cada caso de manera individual para determinar cuál es la opción que mejor protege el desarrollo físico, emocional y social del menor. El principio que guía estas decisiones es el denominado “interés superior del niño” (best interests of the child), un criterio jurídico ampliamente aplicado en el derecho familiar estadounidense. Bajo esta lógica, el tribunal evalúa múltiples factores antes de definir si corresponde una custodia total, compartida o algún otro esquema de crianza. La custodia de un menor se decide a partir del principio del “interés superior del niño”, que es el criterio central utilizado por los tribunales de familia en la mayoría de los sistemas legales. El juez evalúa diferentes factores para determinar cuál es el entorno más adecuado para el bienestar del menor, incluyendo la relación que tiene con cada progenitor, su estabilidad emocional, su salud y las condiciones del hogar. También se consideran aspectos como la capacidad de cada padre para cuidar al niño, su disponibilidad de tiempo, antecedentes de violencia o negligencia, y la continuidad en la vida del menor (escuela, entorno social y familiar). En algunos casos, el juez puede solicitar evaluaciones psicológicas, informes de trabajadores sociales o incluso escuchar la opinión del menor si tiene edad suficiente. Un tribunal puede negar la custodia cuando considera que otorgarla no beneficia al menor o que existen riesgos para su bienestar. Entre las razones más comunes se encuentran antecedentes de violencia doméstica, abuso, negligencia, consumo problemático de sustancias, o cualquier conducta que ponga en peligro la seguridad física o emocional del niño. También puede influir la falta de estabilidad en el hogar, problemas graves de salud mental no tratados o la incapacidad para brindar cuidados básicos. En algunos casos, la custodia se niega porque el juez considera que el otro progenitor está en mejores condiciones para ofrecer un ambiente más seguro, estable o adecuado para el desarrollo del menor. Para solicitar la custodia generalmente se debe presentar una petición ante un tribunal de familia o el juzgado correspondiente. Este trámite suele iniciarse completando formularios oficiales en los que se detalla la relación con el menor, el tipo de custodia que se solicita (total, compartida o legal) y las razones por las que se considera la opción más adecuada. Una vez presentada la solicitud, el tribunal puede programar audiencias, solicitar pruebas o informes y permitir que ambas partes expongan sus argumentos. En algunos casos se exige mediación previa entre los padres antes de que el juez tome una decisión definitiva. Si el tribunal decide otorgar la custodia al otro progenitor, eso no significa necesariamente que se pierda el vínculo con el menor. En la mayoría de los casos se establece un régimen de visitas o tiempo de crianza, que permite mantener el contacto y la relación con el hijo bajo un calendario definido. Además, las decisiones de custodia pueden revisarse en el futuro si cambian las circunstancias. Por ejemplo, si uno de los padres mejora su situación laboral, de vivienda o demuestra que puede brindar un entorno más estable, puede solicitar una modificación del acuerdo de custodia ante el tribunal.