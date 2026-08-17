Cuando aumentan las temperaturas, mantener la casa fresca puede convertirse en un gran desafío; y más si el sol pega directamente sobre las ventanas durante varias horas.

Ante a este problema, existe un truco casero económico y sencillo que consiste en colocar papel de aluminio en las ventanas para disminuir el impacto de la radiación solar.

¿Para qué sirve poner papel aluminio en las ventanas?

Colocar papel aluminio en las ventanas es un “life hack” casero que aprovecha su capacidad reflectante para disminuir la entrada de radiación solar.

Aunque no sustituye a los sistemas de protección térmica profesionales, se usa como recurso puntual en situaciones de emergencia.

Estos son sus principales beneficios:

Reduce el calor: refleja parte de la radiación solar.

Protege del sol directo: funciona como una barrera frente a los rayos solares.

Ayuda a mantener los ambientes frescos: puede disminuir la acumulación de calor en habitaciones muy expuestas.

Es económico: el papel de aluminio es un elemento accesible y fácil de conseguir.

Puede utilizarse como solución temporal: resulta útil durante jornadas de calor extremo para salir de los apuros.

Es más efectivo desde el exterior: bloquear el sol antes de que llegue al vidrio ofrece mejores resultados.

¿Por qué recomiendan colocarlo en las ventanas?

Poner papel aluminio en las ventanas: por qué puede refrescar la casa y cuál es el error que hay que evitar Imagen creada con IA

El principal motivo es que el aluminio tiene una superficie reflectante capaz de devolver parte de la radiación solar. Con esta ventaja, se busca evitar que toda esa energía llegue al vidrio y termine aumentando la temperatura dentro de la casa.

Los especialistas señalan que, si se utiliza este método, la protección exterior es preferible , porque permite bloquear la radiación antes de que atraviese la ventana.

El truco puede servir como una alternativa rápida, pero no debe considerarse un reemplazo de los sistemas diseñados para proteger una vivienda del calor.