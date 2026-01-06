El café es mucho más que una bebida: es una pausa, un ritual y una costumbre profundamente arraigada. Desde el primer sorbo de la mañana hasta el café de media tarde, millones de personas lo integran a su rutina diaria. Sin embargo, existe un gesto simple y poco difundido que puede cambiar por completo la experiencia: tomar un vaso de agua antes del café.

Esta práctica, habitual en algunas culturas cafeteras, no solo realza el sabor de la bebida, sino que también aporta beneficios concretos para la hidratación, la digestión y el equilibrio del organismo.

Por qué el cuerpo necesita agua antes del café

Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos de forma natural. Al despertar, es común encontrarse en un leve estado de deshidratación, aunque no siempre sea perceptible. Consumir café de inmediato puede intensificar esa sensación, ya que la cafeína tiene un efecto estimulante que puede aumentar la eliminación de líquidos.

Tomar un vaso de agua antes del café, no solo realza el sabor de la bebida, sino que también aporta beneficios concretos para la hidratación, la digestión y el equilibrio del organismo. Imagen: archivo.

Beber agua antes del café ayuda a:

Rehidratar el organismo tras el descanso nocturno

Preparar al cuerpo para recibir la cafeína

Reducir la sensación de sequedad y cansancio

Este pequeño paso puede marcar la diferencia en cómo responde el cuerpo al café, especialmente en ayunas.

Un aliado para la digestión y el estómago

Otro beneficio clave de esta costumbre es su impacto en la salud digestiva. El agua ingerida previamente humedece el sistema digestivo y suaviza el efecto del café sobre el estómago.

Para muchas personas, esto se traduce en:

Menor sensación de acidez

Reducción de molestias gástricas

Mejor tolerancia al café en ayunas

Por eso, tomar agua antes del café es especialmente recomendable para quienes tienen el estómago sensible o buscan una digestión más ligera al empezar el día.

Cómo el agua potencia el sabor del café

Más allá de la salud, este hábito tiene un impacto directo en la experiencia sensorial del café. El agua actúa como un limpiador natural del paladar, eliminando restos de sabores anteriores y permitiendo percibir mejor los aromas y matices de la bebida.

Con el paladar hidratado, es más fácil identificar:

La acidez natural del café

Sus notas dulces o amargas

El cuerpo y el retrogusto

No es casualidad que en el mundo de la cata de café, el agua sea un elemento imprescindible.

Cuánto tiempo antes conviene tomar el agua

Los especialistas recomiendan beber un vaso de agua entre cinco y diez minutos antes de tomar café. No hace falta una gran cantidad: un vaso mediano es suficiente para obtener los beneficios.

Lo ideal es hacerlo antes de cualquier otro alimento o bebida, para que el cuerpo y el sentido del gusto estén plenamente preparados.

Una tradición con historia

En países con fuerte tradición cafetera, como Italia, servir un vaso de agua junto al café es una señal de respeto hacia la bebida y hacia quien la consume. La costumbre invita a preparar el paladar antes del primer sorbo, asegurando que el café se disfrute en su máxima expresión.

Esta práctica también se replica en competencias y degustaciones profesionales, donde el agua es clave para evaluar con precisión cada taza.