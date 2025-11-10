La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) es el organismo encargado en Estados Unidos de velar por la seguridad de los consumidores en relación al uso de diferentes artículos comercializados en Estados Unidos.

En ese sentido, a través de su sitio web oficial CPSC advirtió por el retiro de 941,400 unidades de una bebida popular de las tiendas Costco.

Se brindaron entonces instrucciones para quienes las hayan comprado y las tengan en sus hogares, pues se entregará reembolso completo a todos los consumidores afectados.

La bebida popular de Costco que está siendo retirada

El retiro corresponde a las botellas de vidrio de Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco DOCG , un vino espumoso italiano propio de Cotsco que se ofreció al público en una botella verde con papel de aluminio púrpura en su tapa.

Cómo identificar la botella retirada de Cotsco

Etiqueta : “Kirkland Signature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG”

UPC : 196633883742

Número de artículo de Costco: 1879870

En qué estados fueron comercializadas estas botellas de Cotsco

Las bebidas se vendieron desde abril hasta agosto de este año por un precio estimado de USD 8 en las siguientes locaciones

Iowa (AI)

Illinois (IL)

Indiana (IN)

Kentucky (KY)

Michigan (MI)

Minnesota (MN)

Missouri (MO)

North Dakota (ND)

Nebraska (NE)

Ohio (OH)

South Dakota (SD)

Wisconsin (WI)

Por qué se retiran estas botellas de Costco y qué deben hacer los consumidores que las tengan

Su importador, F&F Fine Wines International recibió diez informes hasta el momento de que estas botellas se rompieron al abrirse, causando lesiones por cortes a quienes adquirieron el producto.

“ Los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las botellas retiradas del mercado y no intentar abrirlas ”, señala CPSC.

En estos casos, la instrucción es botar la botella y comunicarse con Ethica Wines para conocer el paso a paso de cómo obtener un reembolso por el precio total del producto. El número de contacto es 786-810-7132 y se atenderán consultas de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.