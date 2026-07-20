La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7443 este lunes, 20 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del 0.15%.

La cotización de la Libra esterlina muestra un descenso: en la última semana cayó -33.48% y en el último año retrocedió -22.79%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 7.94%, es mayor que la volatilidad anual del 6.09%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización de la moneda Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva con un dato de 1. Esto indica que en los días consecutivos recientes, el valor de la moneda ha ido en aumento, lo que refleja un interés creciente en la divisa británica.

Comparado con la tendencia de los días anteriores, este incremento puede asociarse a factores económicos favorables o la estabilidad política del Reino Unido. Se observa que la tendencia positiva podría ser un indicativo de confianza en la economía británica, lo cual es vital para futuros movimientos en el mercado.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.