En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.619. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.05%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco registró un cambio de 2.08% y en el último año una variación de 1.58%, reflejando una evolución positiva y moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 14.22%, es menor que la volatilidad anual del 20.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 en comparación con días anteriores muestra un incremento. Esto sugiere que la moneda ha ganado valor en relación con las divisas extranjeras en los últimos días.

Además, al considerar el dato de -1, encontramos que es positivo, confirmando la estabilidad y fortaleza de la moneda a corto plazo. Esta tendencia podría ser indicativa de un fortalecimiento económico en el país, atrayendo más inversión.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar quetzal guatemalteco a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.