El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.4274 este lunes, 20 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.63% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del peso mexicano, la cotización registró una leve caída semanal de -0.58%, mientras que en el último año acumuló un descenso más marcado de -7.22%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese a la reciente moderación.

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso mexicano fue de 7.57%, que es ligeramente menor a la volatilidad anual de 7.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, con un dato de -1 que muestra un incremento en su valor en relación a los días pasados. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables.

La tendencia positiva del peso indica confianza en el mercado, lo que podría resultar en un aumento en la inversión extranjera y mejorar la estabilidad económica del país.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

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