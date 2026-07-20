Al cierre de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026 en Estados Unidos, el euro cotizó a USD 0.8758. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.1%.

La cotización del euro cayó en la última semana (-0.30%), pero en el último año registra un avance (3.47%), señalando una tendencia anual positiva pese al ajuste reciente.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que se sitúa en un 4.05%, es menor que la volatilidad anual del 5.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un incremento con respecto a días anteriores. En el análisis de los últimos tres días, se verifica que el dato 1 es positivo, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.

Este aumento en la cotización del Euro podría ser un indicativo de mayor confianza en la economía europea, atrayendo inversiones y mejorando el poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, es crucial monitorear esta tendencia a corto plazo para entender su sostenibilidad.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 20 de julio de 2026.

¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.