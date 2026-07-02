Los inquilinos ahora podrán romper el contrato sin pagar multa, pero solo si se cumplen con estas condiciones

En Estados Unidos, cada región puede tener distintas legislaciones sobre lo que son las obligaciones y derechos que corresponden tanto a inquilinos como a propietarios. Asimismo, determinadas leyes federales establecen normativas que se deben respetar en todo el territorio nacional.

Cuando un inquilino decide terminar el acuerdo antes de tiempo rompiendo el contrato de alquiler, puede recibir penalizaciones y multas. No obstante, existe un grupo de individuos que quedan excluidos de esto en determinadas situaciones, y son los militares.

Cuando un inquilino decide terminar el acuerdo antes de tiempo rompiendo el contrato de alquiler, suele recibir penalizaciones y multas como forma de proteger al propietario. Freepik

Murió la Ley de Alquileres: ¿Qué establece la Ley de Alivio Civil?

La Ley de Alivio Civil para Miembros de las Fuerzas Armadas (SCRA) establece una protección para los militares para que en determinadas situaciones puedan terminar el contrato de alquiler antes de tiempo sin afrontar penalizaciones ni pagar multas.

Para poder refugiarse en esta normativa, es necesario que se cumplan condiciones tales como:

Cuando firma el contrato de alquiler previo a ser convocado para el servicio militar

Cuando recibe una orden de Cambio Permanente de Destino (PCS)

Cuando recibe una orden de despliegue por un periodo de entre 90 o más días

¿A quiénes alcanza esta normativa?

Esta ley contempla a miembros de:

El Ejercito

La Marina

La Fuerza Aérea

El Cuerpo de Marines

La Fuerza Especial

La Guardia Costera

La Guardia Nacional

Los inquilinos podrán romper el contrato sin pagar multa: ¿Cuál es el protocolo correcto?

Para quedar protegido por este derecho, el inquilino debe:

Notificar por escrito al propietario sobre su decisión de rescindir del contrato

Entregar una copia de las órdenes militares correspondientes o una carta firmada por su comandante

Enviar la documentación personalmente, por correo o servicio de entrega reconocido

La fecha en la que finaliza el contrato dependerá de cada alquiler. En algunos cosas, podrá ser 30 días después del primer vencimiento desde que se notifica, y en otros el último día del mes siguiente al que se notificó la decisión.