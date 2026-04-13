Al momento de viajar hacia el exterior desde Estados Unidos es fundamental considerar una regla vigente para todas las personas que además de ciudadanía estadounidense sean nacionales de un país extranjero: para poder ingresar y salir sin inconvenientes tendrán que presentar obligatoriamente su pasaporte americano. Considerar esta normativa es fundamental para garantizar previamente que estos documentos se encuentren al día, en las condiciones de presentación óptimas y evitar cualquier tipo de inconveniente en los puertos de entrada y salida. En la sección 215 de la ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1185) se especifica que tanto el ingreso como el egreso de ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense debe ser sólo con pasaporte de esta nacionalidad, independientemente de si tienen otra. Es importante considerar que el pasaporte debe mantenerse vigente para que sea considerado válido y, dependiendo del destino, puede exigirse además que disponga de 6 meses extra de validez contando desde el momento en el que se finalizaría el viaje. Los pasaportes americanos de adultos tienen una validez máxima de hasta 10 años, mientras que, en el caso de los menores de 16, los ejemplares no pueden renovarse y tienen una vigencia de 5 años. Toda la documentación necesaria para gestionar esta credencial debe entregarse a un centro autorizado de aceptación de pasaportes y, en ese marco, el aplicante tendrá que Estados Unidos permite mantener actualizado el pasaporte de tres formas De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Estado, aquellos ejemplares emitidos hace más de 15 años; dañados, rotos o perdidos; documentos con otro nombre y pasaportes de niños no podrán renovarse, sino que deberán actualizarse presentando el documento DS-11 en persona.