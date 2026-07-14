Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por esa razón, HBO ofrece el ranking de lo más visto durante el domingo 12 de julio del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de HBO.

5_ Deadpool 2 En Deadpool 2, Wade Wilson (Ryan Reynolds), el irreverente antihéroe conocido como Deadpool, regresa a la acción. En esta ocasión debe rescatar a un joven llamado Russell (Julian Dennison) de un temible adversario, Cable (Josh Brolin). Para cumplir su objetivo, reúne un equipo al que bautiza X-Force.

Las películas más vistas de HBO.

6_ The equalizer (El protector) Robert McCall, exagente de la CIA que lleva una vida apacible, rompe su retiro para ayudar a Teri, explotada por la mafia rusa. Aunque había prometido no volver a recurrir a la violencia, la crueldad que presencia aviva en él un implacable y renovado afán de justicia.

7_ Megalodón Un sumergible de gran profundidad, parte de un programa internacional de monitoreo submarino, fue atacado por una gigantesca criatura que se creía extinta. Ahora se encuentra averiado en el fondo de la fosa más profunda del Pacífico, con su tripulación atrapada a bordo. A contrarreloj y pese a la oposición de su hija Suyin (Li Bingbing), un visionario oceanógrafo chino (Winston Chao) recluta a Jonas Taylor (Jason Statham), experto en rescates en aguas profundas. Su objetivo es salvar a la tripulación y proteger el océano de una amenaza imparable: un tiburón prehistórico de 23 metros conocido como el Megalodón.