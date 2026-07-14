Entre las decenas y decenas de señales de tránsito que pueden encontrarse en las carreteras, hay una en particular que por su similitud con otras puede generar dudas: la que muestra una cruz negra sobre un fondo amarillo.

En ese marco, conocer claramente su significado es fundamental para poder reaccionar con anticipación al verla y mantener una conducción segura.

Ver una señal de tránsito con una cruz negra sobre un fondo amarillo ¿cómo debe interpretarse?

Esta señal conocida como “intersección” o, en inglés, como Cross Road advierte que más adelante otra carretera cruzará la vía principal por la que circula el conductor.

El objetivo de esta figura es advertir a quién se encuentra al volante sobre una intersección donde podrán incorporarse vehículos y es fundamental prestar atención a las intenciones del resto de los conductores en este momento.

¿Qué tipo de señal es la cruz negra sobre el fondo amarillo?

Esta simbolización forma parte del grupo de las señales de advertencia

Cómo identificarla

Sus características más reconocibles son

Fondo amarillo

Cruz negra con forma de +

Forma de rombo

Así luce la señal. Fuente: IA

Consejos para todos los conductores que visualicen esta señal

En general, cuando aparece esta señal la recomendación es siempre

Tener presente que una intersección está cerca

Reducir la velocidad

Mirar hacia la izquierda y la derecha para detectar y anticiparse a maniobras de otros vehículos

Permanecer atento a vehículos que puedan incorporarse o girar hacia la carretera por la que circula

Observar otras señales reglamentarias que puedan encontrarse en la intersección