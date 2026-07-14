Al momento de viajar a Estados Unidos, en muchos casos no sólo basta con disponer de un pasaporte en vigencia, sino que existen otros requisitos sobre esta identificación internacional que autoridades y aerolíneas exigen a los extranjeros para que pueda habilitarse el traslado.

Como regla general, el país exige además que este documento de viaje tenga una validez determinada extra al período de la estadía y que se encuentre en excelentes condiciones de presentación física, con su página de datos completa y legible.

No alcanza con pasaporte vigente: la condición de que deben cumplir los extranjeros para poder viajar

Para que el viaje pueda realizarse, uno de los requisitos que se impone a todos los interesados es contar con un pasaporte que tenga al menos 6 meses extra de validez contando desde el período de finalización de la estadía.

No obstante, quienes sean nacionales de aquellos países que formen parte del “Club de los 6 meses” no deben cumplir con esta regla, sino sólo presentar un documento vigente durante su período de estadía previsto.

Es necesario presentar un pasaporte con al menos 6 meses de validez.

Países latinoamericanos incluidos en la lista de exentos

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Información importante que todos deben considerar sobre el pasaporte

Otro punto esencial tanto para ciudadanos como para extranjeros que quieran viajar internacionalmente, es presentar un documento en excelente estado.