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Al momento de viajar a Estados Unidos, en muchos casos no sólo basta con disponer de un pasaporte en vigencia, sino que existen otros requisitos sobre esta identificación internacional que autoridades y aerolíneas exigen a los extranjeros para que pueda habilitarse el traslado.
Como regla general, el país exige además que este documento de viaje tenga una validez determinada extra al período de la estadía y que se encuentre en excelentes condiciones de presentación física, con su página de datos completa y legible.
No alcanza con pasaporte vigente: la condición de que deben cumplir los extranjeros para poder viajar
Para que el viaje pueda realizarse, uno de los requisitos que se impone a todos los interesados es contar con un pasaporte que tenga al menos 6 meses extra de validez contando desde el período de finalización de la estadía.
No obstante, quienes sean nacionales de aquellos países que formen parte del “Club de los 6 meses” no deben cumplir con esta regla, sino sólo presentar un documento vigente durante su período de estadía previsto.
Países latinoamericanos incluidos en la lista de exentos
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- El Salvador
- Guatemala
- Haití
- México
- Nicaragua
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Uruguay
- Venezuela
La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.
Información importante que todos deben considerar sobre el pasaporte
Otro punto esencial tanto para ciudadanos como para extranjeros que quieran viajar internacionalmente, es presentar un documento en excelente estado.
Aquellos que evidencien daños severos, manchas de gran magnitud o rompeduras graves podrán ser rechazados al momento de viajar o iniciar los trámites para gestionar los documentos previos, como visa americana.