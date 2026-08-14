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Las autoridades de Estados Unidos detallan a todos los solicitantes de licencias de conducir Real ID cuáles son los requisitos obligatorios que deben cumplir para poder gestionar este documento sin inconvenientes.

Por este motivo, los ciudadanos de San Diego, Miami, San Antonio, Buffalo y Aurora o cualquier otro territorio del país que busquen realizar esta gestión, tendrán que garantizar que disponen de las condiciones que las diferentes agencias de licencias exigen.

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El documento que todos deben presentar para poder tramitar la licencia de conducir en San Diego, Miami, San Antonio, Buffalo y Aurora

De acuerdo con lo indicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) un requisito indispensable para obtener este documento es evidenciar que tiene un número de Seguro Social (SNN).

Para cumplir con esta condición, es posible presentar

  • Tarjeta del Seguro Social
  • Formulario W-2.
  • Formulario SSA-1099
  • Formulario 1099 emitido por entidades distintas al Seguro Social
  • Recibo de sueldo que incluya el nombre del solicitante y su número de Seguro Social

Este paso permite verificar la identidad de la persona antes de emitir la licencia.

La Real ID es la única licencia de conducir aceptada para abordar vuelos nacionales.
La Real ID es la única licencia de conducir aceptada para abordar vuelos nacionales.

Otros puntos que todos deben gestionar para tener este tipo de licencias de conducir

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) señala que todas las agencias, como mínimo, también necesitarán

  • Nombre legal completo
  • Fecha de nacimiento
  • Dos comprobantes de domicilio principal
  • Estatus legal en Estados Unidos

Es esencial que en cada estado pueden exigirse requisitos adicionales.

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Para qué se usa específicamente esta licencia de conducir

La Ley Real ID establece que la única licencia de conducir aceptada para los siguientes fines, es la que cumple con los estándares

  • Ingresar a determinadas instalaciones federales
  • Acceder a centrales nucleares
  • Abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal

Es fundamental destacar que las licencias de conducir que no cumplen la Real ID tienen otros requisitos de tramitación, que deben consultarse en la agencia correspondiente.