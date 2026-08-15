Cuando el Cristo del Embalse se halle terminado, podrá ser concurrida por miles de turistas al día, algo que impulsaría el turismo en Antioquía.

El proyecto recibió el nombre de Cristo del Embalse y tendrá lugar en Antioquía, Colombia. Se concibe como uno de las construcciones más ambiciosas de la década en todo América Latina.

El Cristo del Embalse no será solamente una atracción religiosa, también incluirá un completo hotelero, cultural y comercial. Tiene la intención de constituir una experiencia completa en sí misma.

¿Cómo será la estatua de Jesucristo más grande del mundo?

El proyecto planea que la estatua se encuentre rodeada de espacios que puedan complementar la experiencia turística.

Se incluirá un centro comercial temático, y varios espacios culturales y religiosos, además de un hotel tipo resort, distintas opciones gastronómicas con vista a la estatua y miradores panorámicos. Además, también habrá senderos y áreas verdes para quienes deseen conectar con el lado más natural de la ciudad.

La estructura tendrá un ascensor interno , que permitirá acceder a una zona elevada dentro de la estatua que permitirá que los turistas puedan acceder vistas panorámicas de las montañas, los paisajes y el mismo embalse.

Esta obra estará ubicada en El Peñol, un municipio de Antioquia, una región que cuenta con un gran potencial turístico, entre la famosa Piedra del Peñol y el embalse de Guatapé.

Se estima que alcanzará los 86 metros de altura, por lo que superará ampliamente al Cristo Redentor de Rio de Janeiro que mide 38 metros.

Se estima que alcanzará los 86 metros de altura, por lo que superará ampliamente al Cristo Redentor de Rio de Janeiro que mide 38 metros. @montecielo.co

¿Cuándo terminarán las construcciones del proyecto más ambicioso de América Latina?

Según la planificación oficial, la obra debería estar terminada para el 2029. Cuando el Cristo del Embalse se halle terminado, podrá ser concurrida por miles de turistas al día, algo que impulsaría el turismo en Antioquía.

El impulso turístico tendría un fuerte efecto sobre la economía regional. En principio porque generaría empleo tanto para la construcción como para la puesta en funcionamiento.

Esto reforzaría la posición de Antioquía frente otros destinos turísticos de Colombia y el mundo.



