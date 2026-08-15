La humedad en las paredes es uno de los problemas más habituales en casas y departamentos.

Más allá de provocar manchas, olores desagradables y desprendimiento de la pintura, puede crear condiciones favorables para la aparición de moho.

El vinagre blanco aplicado sin diluir puede utilizarse como una opción casera para limpiar pequeñas zonas con presencia de moho.

El vinagre blanco, un aliado para quitar la humedad en las paredes

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que ayuda a eliminar distintos tipos de moho presentes en superficies domésticas cuando la afectación es limitada.

A diferencia de algunos productos muy agresivos, el vinagre puede penetrar en materiales porosos y actuar sobre parte del crecimiento del hongo.

Sin embargo, este método resulta adecuado únicamente para superficies pequeñas. Cuando el moho cubre una extensión importante o existe un problema estructural de humedad, será necesaria la intervención de un profesional.

Cómo aplicar vinagre blanco para eliminar el moho de la pared

Imagen ilustrativa hecha con IA. Gemini

Antes de comenzar, se recomienda utilizar guantes, mascarilla y protección ocular, ya que durante la limpieza las esporas del moho pueden dispersarse en el ambiente.

Luego, sigue estos pasos:

Ventila la habitación abriendo puertas y ventanas.

Rocía vinagre blanco sin diluir directamente sobre la zona afectada.

Déjalo actuar entre 30 y 60 minutos .

Frota la superficie con un cepillo de cerdas firmes.

Retira los residuos con un paño húmedo limpio.

Seca completamente la pared para evitar que vuelva a acumular humedad.

Una vez finalizada la limpieza, es importante desechar los materiales utilizados o lavarlos adecuadamente.

¿Por qué aparece humedad y moho en las paredes?

El moho no surge por casualidad. Siempre existe una fuente de humedad que favorece su desarrollo.

Las causas más comunes son:

Filtraciones de agua provenientes del exterior.

Pérdidas en cañerías ocultas.

Humedad ascendente desde los cimientos.

Condensación producida por duchas, cocción o calefacción.

Mala ventilación de los ambientes.

Si la causa no se corrige, el moho puede reaparecer incluso después de una limpieza profunda.

Cómo evitar que la humedad vuelva a aparecer

La mejor estrategia consiste en controlar la humedad del ambiente y actuar rápidamente cuando aparezcan filtraciones o condensación.

Los especialistas recomiendan:

Ventilar la vivienda todos los días.

Utilizar extractores de aire en baños y cocinas.

Reparar pérdidas de agua lo antes posible.

Secar las superficies húmedas inmediatamente.

Utilizar deshumidificadores cuando la humedad ambiental sea elevada.

Pintar las paredes con productos antimoho una vez que estén completamente secas.

Mantener la humedad relativa del hogar entre el 30 % y el 50 % reduce considerablemente el riesgo de aparición de hongos.