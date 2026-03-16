El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que un grupo específico de ciudadanos no podrán volver a renovar su pasaporte por una medida federal. Este documento es fundamental para poder salir e ingresar al país, por lo que las autoridades recomiendan seguir una serie de pasos. Se trata de una condición vinculada directamente con el estado del propio pasaporte, que determina si puede renovarse o si debe solicitarse uno nuevo desde el inicio. El Gobierno federal de los Estados Unidos mantiene protocolos muy estrictos, tanto para los inmigrantes con permisos de residencia e indocumentados, como para los ciudadanos estadounidenses. El pasaporte es uno de los documentos personales más importantes a nivel internacional, por lo que cumplir con las renovaciones es de suma importancia para su vigencia. Sin embargo, de acuerdo con las políticas federales, hay un grupo determinado de personas que no pueden aplicar a este trámite y deben solicitar un nuevo pasaporte como la primera vez. Se trata de las personas cuya credencial de viaje ha sido extraviada y denunciaron su pérdida. La persona debe completar una solicitud de pasaporte nuevo y realizar el trámite presencial correspondiente para obtener otro documento que le permita viajar nuevamente. Además de la pérdida o robo del documento, existen otras circunstancias en las que el gobierno no permite realizar la renovación del pasaporte. En estos casos también es obligatorio solicitar uno nuevo. Entre las situaciones más comunes se encuentran las siguientes Cuando ocurre cualquiera de estas situaciones, el trámite de renovación queda descartado y la única alternativa disponible es iniciar una solicitud de pasaporte nuevo, cumpliendo con todos los requisitos exigidos para la emisión de un documento desde cero.