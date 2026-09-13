Las botellas de plástico suelen encontrarse entre los desechos más comunes de todos los hogares, no obstante, cuando se les coloca agua adentro pueden utilizarse para poner en práctica un truco casero popular en diversos países del mundo.

Si se las cuelga afuera del hogar pueden utilizarse para ahuyentar aves, dado a que el agua genera un reflejo con la luz que puede resultar molesto para este tipo de animales.

Colgar botellas con agua afuera de la casa: para qué sirve este truco

Este truco casero ayuda a evitar que las palomas se acerquen o permanezcan en sectores no deseados, como los alrededores de un balcón o vivienda.

Cuando los rayos de luz reflejan sobre el agua, la botella puede producir destellos molestos para las aves y alejarlas del lugar de manera natural.

Las botellas con agua pueden utilizarse para ahuyentar aves.

Cómo se pone en práctica este truco casero con botellas de plástico y agua

El proceso es simple y no requiere de elementos especiales:

Recolectar botellas de plástico que no estén abolladas

Quitarles las etiquetas para que queden completamente transparentes

Ponerles agua dentro

Colgarlas en el exterior de la casa, en puntos estratégicos donde no se deseen aves

La clave para que el método funcione es que la botella se encuentre expuesta a la luz durante la mayor proporción del día.