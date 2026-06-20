Estados Unidos levantará una nueva base naval en América Latina y gastará más de 1000 millones de dólares.

El Gobierno de Estados Unidos ha habilitado una iniciativa para la construcción de una nueva base naval en América Latina, proyecto que requerirá una inversión que superará los 1.000 millones de dólares, según informan diversos documentos oficiales.

La normativa se inscribe dentro de un plan de cooperación en defensa y logística marítima, lo que impactará en la infraestructura portuaria y potenciará la capacidad operativa en el océano Pacífico.

Este avance fortalecería la posición de Perú como un socio estratégico dentro de los planes de Washington en Latinoamérica, en un contexto caracterizado por la modernización de puertos y el incremento del comercio marítimo en la región.

Este avance fortalecería la posición de Perú como un socio estratégico dentro de los planes de Washington en Latinoamérica Fuente: EPA/BLOOMBERG POOL EFE

¿En qué lugar se erigirá la nueva base naval de Estados Unidos?

Aprobado recientemente, el proyecto contempla la construcción de una base naval en el Callao, dado que es una de las zonas portuarias más significativas del país. La autorización del plan se emitió tras el permiso formal del Departamento de Estado al Congreso de Estados Unidos, donde se subrayó el valor estratégico del acuerdo.

La inversión total alcanzaría la suma de US$1.500 millones, con el propósito de desarrollar nueva infraestructura naval para fortalecer las capacidades operativas del país.

La iniciativa comprende la creación de nuevos muelles especializados, lo que facilitará la liberación de aproximadamente 80 hectáreas para la expansión del puerto comercial del Callao.

El efecto del proyecto en la región y su desarrollo futuro

El equipamiento estadounidense se ubicará a menos de 80 kilómetros del megapuerto chino de Chancay, una infraestructura esencial para el comercio regional que se encuentra en expansión continua.

Desde Washington se enfatizó que la provisión de servicios y tecnología para esta base no alterará el equilibrio militar en la región y que el propósito primordial es robustecer las capacidades logísticas y defensivas de un aliado estratégico.

Asimismo, el Gobierno estadounidense considera este proyecto como parte de sus objetivos de política exterior y del apoyo a naciones aliadas con una ubicación crucial en el Pacífico.

Así se llevará a cabo la edificación de la base naval

La ejecución se llevará a cabo a través de un acuerdo entre gobiernos, un sistema que facilitará una coordinación directa entre ambas administraciones.

Se anticipa la intervención de una delegación que podrá incluir hasta 20 expertos estadounidenses, quienes serán responsables de ofrecer asesoramiento técnico y supervisar el progreso de las obras.