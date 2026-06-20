El sistema de licencias de conducir en Estados Unidos está implementando controles más estrictos para los conductores adultos. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) ha confirmado que los adultos no podrán renovarla de la misma manera que anteriormente y su período de validez será reducido.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la seguridad vial y asegurar que todos los conductores cumplan con las condiciones necesarias para circular de manera adecuada.

Ya es oficial | Confiscan los vehículos y cancelan para siempre las licencias de conducir de todas las personas que figuren en esta lista

Cambios en la renovación de licencias: adultos no podrán hacerlo de la misma manera habitual

Los conductores que superen los 70 años de edad estarán obligados a renovar su licencia de forma presencial. A diferencia de lo que sucede con individuos más jóvenes, ya no tendrán la opción de realizar el proceso únicamente de manera online o a través del correo.

Adicionalmente, la licencia tendrá una vigencia de cinco años, lo que implica que el trámite deberá efectuarse con mayor regularidad. La renovación de manera presencial permite validar información personal, actualizar la fotografía y verificar que el conductor mantenga las condiciones necesarias para manejar.

¿Qué consecuencias enfrentan los conductores por no renovar a tiempo su licencia de conducir?

Si el conductor no completa la renovación dentro de los plazos establecidos:

La licencia queda vencida .

No podrá conducir legalmente.

Puede recibir multas si maneja.

Deberá realizar el trámite antes de volver a circular.

Es indispensable mantener el documento en vigencia para continuar operando un vehículo dentro del estado.