En Estados Unidos, las normativas de cada jurisdicción establecen los procedimientos que deben seguirse al momento de registrar de manera oficial el nacimiento de un hijo

En esta noticia Apellido materno: todos los recién nacidos estarán obligados a llevarlo

En Estados Unidos, las normativas de cada jurisdicción establecen los procedimientos que deben seguirse al momento de registrar de manera oficial el nacimiento de un hijo en el estado.

En el caso de Indiana, cuando los progenitores no están casados legalmente, si la paternidad no ha sido previamente confirmada, el apellido del padre no podrá ser transferido y el niño deberá registrarse únicamente con el de su madre.

Adiós a la Ley del Registro Civil: ahora la madre podrá decidir que los hijos lleven su apellido y no sólo el del padre (foto: archivo).

Apellido materno: todos los recién nacidos estarán obligados a llevarlo

En el supuesto de que al momento del nacimiento los progenitores del infante no se encuentren legalmente casados y el padre no haya formalizado el vínculo con su descendiente, el infante únicamente podrá ser registrado con el apellido materno.

En el caso de que la paternidad haya sido establecida de manera previa, el estado permitirá que el infante se registre con el apellido tanto del padre como de la madre, conforme a la preferencia manifestada.

Para transmitir legalmente el apellido paterno, primero debe establecerse la paternidad de acuerdo con las normas estatales. Este reconocimiento puede realizarse por distintas vías, según la situación familiar al momento del nacimiento.

La paternidad se considera establecida automáticamente cuando los padres están casados al momento del nacimiento del menor o cuando el bebé nace dentro de los 300 días posteriores al divorcio de sus progenitores.

Declaración voluntaria de paternidad

Si la paternidad no se establece por matrimonio, los padres pueden completar una declaración voluntaria de paternidad:

En el hospital: el documento puede firmarse dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento del bebé. Debe contar con el consentimiento y la firma de ambos padres.

En el Departamento de Salud: la declaración puede completarse en cualquier momento antes de que el hijo cumpla 19 años, siempre que no figure otro padre legal en el certificado de nacimiento.

Determinación judicial de la paternidad

La paternidad también puede establecerse mediante una orden judicial cuando se inicia una acción de filiación ante un tribunal. En estos casos, será el juzgado el que determine legalmente la relación paterno-filial.

Es importante destacar que toda la información relacionada con el proceso de reconocimiento de la paternidad se maneja de forma confidencial, independientemente del procedimiento utilizado.