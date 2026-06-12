Mantener en vigencia el pasaporte americano es esencial para ciudadanos y extranjeros naturalizados que desean viajar al exterior, pues la ley estadounidense exige la presentación de una identificación completamente válida y en vigencia para ingresar o salir del país.

En ese sentido, es fundamental considerar que el Departamento de Estado impone determinadas restricciones a quienes deben actualizar este documento, dado que no todos los ejemplares resultan elegibles para ser renovados.

Cuáles son los pasaportes que Estados Unidos no permitirá renovar en julio

Las autoridades especifican que la libreta pasaporte cuenta con una validez total de 10 años y sólo puede ser renovada de manera tradicional dentro de los 15 años posteriores a su emisión.

De tener en mano un ejemplar más antiguo, será necesario realizar el trámite nuevamente como si nunca se hubiera gestionado un pasaporte en primer lugar.

Por este motivo, todos los ejemplares tramitados antes de julio de 2011 dejarán de ser elegibles para la renovación, aunque oficialmente perdieron su validez para volar en 2021.

Los pasaportes americanos tramitados hace más de 15 años no pueden renovarse.

Otros ejemplares que no podrán renovarse

Tampoco califican para la renovación aquellos pasaportes

Que presentan daños severos

Tramitados antes de que el portador cumpla 16 años

Que no reflejen el nombre actual de quien lo presenta cuando no se tienen documentos para avalar el cambio

Perdidos o robados

Cómo tramitar el pasaporte americano desde cero si Estados Unidos no permite la renovación

De acuerdo con el Departamento de Estado, en estos casos los pasos a seguir son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)