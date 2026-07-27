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El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3191.48 este lunes, 27 de julio de 2026, cifra que refleja una diferencia del -0.79% en comparación con la cotización del día anterior.
En la última semana, la cotización del Peso colombiano cayó -1.11% y en el último año acumuló una variación de -13.86%, evidenciando una tendencia bajista.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 6.15%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.24%.
La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en relación con el dólar y otros pares relevantes. Comparado con los días anteriores, el peso ha ganado valor y se ha mantenido en una posición favorable.
Este cambio en la tendencia podría reflejar una mayor confianza en la economía local y un aumento en las exportaciones. Sin embargo, es fundamental seguir monitoreando futuros movimientos para entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.
¿En qué lugares se puede cambiar peso colombiano a dólares en los Estados Unidos?
Para convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.