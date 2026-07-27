La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.0 este lunes, 27 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 0.02%.

En la última semana, el Peso dominicano retrocedió -0.34% y en el último año acumuló una caída de -6.79%, mostrando una tendencia bajista en su cotización.

Conoce la cotización de este miércoles, 22 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 9.81%, es menor que la volatilidad anual del 11.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En el día de hoy, la cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores, con un incremento constante. Esto sugiere que el peso se está fortaleciendo frente a otras monedas, generando un ambiente optimista entre los inversores.

Este aumento puede estar influenciado por factores económicos locales que favorecen la apreciación de la moneda. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este lunes, 27 de julio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.