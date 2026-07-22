El valor del peso mexicano finalizó la jornada en USD 17.396 este miércoles, 22 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.1% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del peso mexicano subió 5.46%, pero en el último año retrocedió 7.32%, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 7.53%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días consecutivos, con un dato de -1 que resulta en un valor positivo. Esto refleja un fortalecimiento de la moneda frente al dólar y otros indicadores económicos.

Este aumento en la cotización sugiere una mayor confianza en la economía mexicana, aunque es importante observar factores externos que podrían influir en esta tendencia a corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.