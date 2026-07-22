La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6245 este miércoles, 22 de julio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del 2.27%.

En el mercado del Quetzal guatemalteco, la cotización mostró variaciones positivas: en la última semana el cambio fue 2.75% y en el último año la variación fue 1.24%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.25%, ha sido significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.34%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos días, como lo indica el dato de 2. Esto sugiere que la moneda ha fortalecido su valor en relación con otras divisas en este periodo.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede estar sujeta a fluctuaciones en el mercado, por lo que se recomienda monitorear continuamente el comportamiento de la cotización. La tendencia positiva podría reflejar una mayor estabilidad económica en el país.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.