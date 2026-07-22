En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8761 este miércoles, 22 de julio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.03% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el euro subió 0.49% y en el último año acumuló una variación de 2.18%, lo que sugiere una tendencia alcista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 3.14%, es menor que la volatilidad anual del 5.66%, lo que significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En los últimos cinco días, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando un incremento constante en su valor. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en relación con otras divisas, lo que puede generar optimismo en los mercados financieros.

Los datos reflejan un impulso en la confianza de los inversionistas, lo que podría estar relacionado con factores económicos positivos en la zona euro. Esta tendencia favorable en la cotización del Euro podría resultar en oportunidades de inversión interesantes en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.