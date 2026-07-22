Al cierre de mercados de este miércoles, 22 de julio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7478. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 0.03%.

La cotización de la Libra esterlina mostró una evolución positiva: en la última semana subió 78.17% y en el último año acumuló un incremento de 40.28%.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana fue del 2.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.08%.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los tres días pasados. Este aumento en su valor indica un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La estabilidad económica y las expectativas de crecimiento han contribuido a esta tendencia al alza. Esto sugiere que los inversores tienen confianza en la capacidad de la Libra para continuar su recuperación en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 22 de julio de 2026.

¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.