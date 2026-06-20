Paraguay, México y Colombia mantienen requisitos estrictos para el ingreso y la salida del país que todos los visitantes deben conocer para poder viajar a estos destinos y evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.

En ese marco, conocer las exigencias de pasaporte de cada una de estas naciones resulta fundamental, pues esto permite verificar de manera previa que se cuente con una identificación internacional en condiciones para realizar el traslado y es una oportunidad para renovarla en caso de que resulte necesario.

Requisitos que debe cumplir el pasaporte de todos los visitantes para ingresar o salir de Paraguay

La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay explica que para todos los visitantes no residentes se exige de manera obligatoria la presentación de un pasaporte completamente en vigencia tanto para el ingreso como para la salida del país.

Sin embargo, para los nacionales que pertenecen a países del Mercosur, tan sólo se exigirá un documento de identidad vigente del país de origen.

El pasaporte americano debe mantenerse completamente en vigencia para poder viajar internacionalmente.

Requisitos que debe cumplir el pasaporte de todos los visitantes para ingresar o salir de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también especifica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Requisitos que debe cumplir el pasaporte de todos los visitantes de Colombia

En el caso de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores especifica que todos los extranjeros visitantes deben presentar alguna de las credenciales en vigencia enumeradas a continuación, según corresponda

Pasaporte válido y vigente

Pasaporte preferencial

Pasaporte especial en casos de apátridas o refugiados

Documento Nacional de Identidad CAN-MERCOSUR

Cédula de Extranjería de países CAN-MERCOSUR

Permiso de Protección Temporal-PPT

Documento de viaje temporal/provisional/ emergencia

Otros puntos esenciales que en general revisarán todas las autoridades

Antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como