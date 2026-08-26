México, Colombia y República Dominicana exigen a los viajeros extranjeros presentar un pasaporte con la vigencia que cada país establece para autorizar el ingreso. Quienes no cumplan ese requisito pueden quedar varados antes de abordar el vuelo o directamente al llegar al control migratorio.

Cada país fija sus propias condiciones según sus normas migratorias y las políticas de las aerolíneas que operan sus vuelos. Los organismos oficiales de turismo y migración de los tres destinos publican estos requisitos para evitar contratiempos a los pasajeros.

¿Qué vigencia de pasaporte exige cada país para el ingreso?

República Dominicana pide un pasaporte con vigencia mínima de seis meses al momento de la entrada, según su sitio oficial de turismo. Colombia recomienda el mismo plazo mínimo, aplicado principalmente por las aerolíneas y el control migratorio en el aeropuerto.

En México no existe una ley migratoria que fije un mínimo de seis meses para los visitantes extranjeros: el único requisito oficial es que el documento esté vigente durante toda la estadía. Aun así, muchas aerolíneas exigen esos seis meses como política propia antes de autorizar el check-in.

Requisitos de pasaporte por país:

República Dominicana: vigencia mínima de 6 meses, boleto de ida y vuelta y solvencia económica.

Colombia: vigencia recomendada de 6 meses, Check-Mig completado y tiquete de salida.

México: vigencia obligatoria solo durante la estadía; varias aerolíneas piden igualmente 6 meses.

México, Colombia y República Dominicana exigen a los viajeros extranjeros presentar un pasaporte con la vigencia que cada país establece para autorizar el ingreso. ChatGPT

¿Qué pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia requerida?

Si el documento no cumple con la vigencia exigida, la aerolínea puede negar el check-in antes del vuelo y las autoridades migratorias del país de destino pueden rechazar el ingreso al llegar. En ambos casos, el viajero pierde el costo del pasaje y debe reprogramar el viaje.