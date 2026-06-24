En el estado de California, el Gobernador Gavin Newsom confirmó que iniciará la fase de prueba del llamado “pasaporte laboral”.

En el estado de California, el Gobernador Gavin Newsom confirmó que iniciará la fase de prueba del llamado “pasaporte laboral”, una herramienta digital que funcionará en todo el territorio californiano y que buscará conectar trabajadores con empleadores.

Para poder obtener este documento se deben poder cumplir requisitos de experiencia laboral. Este nuevo pasaporte permitiría acceder a mejores empleos.

Una herramienta digital que funcionará en todo el territorio californiano y que buscará conectar trabajadores con empleadores. Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos anunció un nuevo pasaporte exclusivo: ¿Quiénes podrán acceder?

El California Career Passport es una herramienta digital que forma parte del Master Plan for Career Education. Permitirá a los trabajadores extranjeros demostrar sus habilidades, experiencia laboral, certificaciones y formación, incluso a pesar de no tener un título universitario de cuatro años.

Podrán acceder a este nuevo pasaporte quienes cumplan con este perfil validado con:

Experiencia laboral

Certificaciones y licencias profesionales

Programas de capacitación

Aprendizajes adquiridos fuera del aula

Servicio militar

Aprendizajes y programas de formación profesional

Un nuevo pasaporte para quienes cumplan este requisito laboral: ¿Qué beneficios tendrá?

Entre los principales beneficios se encuentran:

Crear un registro digital verificable de habilidades y experiencia

Facilitar el acceso a empleos bien remunerados

Permitir que los empleadores identifiquen candidatos por competencias demostradas

Dar valor a conocimientos obtenidos mediante trabajo, capacitación, aprendizaje práctico o servicio militar

Reducir las barreras para personas que no poseen una licenciatura universitaria

¿Hasta cuando estará en fase de prueba?

El pasaporte laboral seguirá en fase de prueba hasta el 24 de agosto de 2026.



