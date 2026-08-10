En el estado de Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) revoca la licencia de conducir a quienes acumulen varias infracciones por no detenerse ante un bus escolar detenido. La normativa exige frenar apenas se activan las luces rojas intermitentes del vehículo. Tres condenas en tres años bastan para perder el permiso.

La regla figura en el manual oficial del DMV y aplica en todas las rutas del estado, incluso cuando el bus circula en sentido contrario sobre una autopista dividida. Busca reducir los accidentes durante el ascenso y descenso de estudiantes.

¿Cuándo le quitan la licencia de conducir a un conductor por pasar un bus escolar?

El conductor debe detenerse a una distancia mínima de 20 pies (unos 6 metros) del bus en cuanto se encienden las luces rojas. La obligación rige en ambos sentidos de circulación, incluso frente a escuelas o en sus estacionamientos.

El auto no puede avanzar hasta que el bus retome la marcha o un agente lo autorice. Las multas van de u$s 250 en la primera infracción hasta u$s 1.000 en la tercera condena en tres años, momento en que el DMV revoca la licencia por un mínimo de seis meses.

Multas por infracción:

Primera violación: desde u$s 250

Tercera violación en tres años: hasta u$s 1.000 y revocación de la licencia

El conductor debe detenerse a una distancia mínima de 20 pies (unos 6 metros) del bus en cuanto se encienden las luces rojas. Freepik

¿Qué pasa con las multas de las cámaras en los buses escolares?

Desde 2019, distritos escolares y municipios pueden instalar cámaras en el brazo de stop de los buses para multar a los dueños de los vehículos que pasan con las luces rojas encendidas. Esta sanción recae sobre el propietario, no sobre el conductor, y no implica pérdida de licencia.

Los montos son distintos a los de la infracción tradicional: u$s 250 en la primera falta, u$s 275 si se repite en 18 meses y u$s 300 desde la tercera vez. Tras detenerse, los conductores deben circular despacio y verificar que no haya niños cerca antes de avanzar.