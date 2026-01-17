Estados Unidos avanza con cambios relevantes en los controles migratorios para quienes ingresan sin visa. El Gobierno federal inició un proceso formal para ampliar la información personal exigida antes del viaje, que incluye nuevos datos biométricos como el ADN.

La actualización apunta a reforzar la verificación de identidad y la seguridad nacional mediante herramientas más avanzadas. El alcance final de estas exigencias aún está en evaluación, pero podría impactar a millones de viajeros internacionales.

¿Quiénes se verían afectados por la solicitud de ADN para ingresar a Estados Unidos sin visa?

El nuevo requisito está vinculado al Programa de Exención de Visa, que permite ingresar sin visa mediante una Autorización Electrónica de Viaje. Según el aviso oficial, Estados Unidos planea ampliar los llamados “ datos biométricos de alto valor ” exigidos durante el trámite.

En ese grupo se incluyen reconocimiento facial, huellas dactilares, escaneo de iris y ADN, lo que habilita legalmente a solicitar muestras genéticas en determinados controles, aunque no como requisito automático para todos los viajeros.

Es oficial: Estados Unidos solicitará muestras de ADN de las personas que quieran entrar al país sin visa

Nuevo requisito para viajeros: funcionamiento y aspectos a considerar

El objetivo oficial es reducir fraudes, reforzar la seguridad y confirmar con mayor precisión la identidad antes del ingreso al país.

El pedido de ADN se integraría como una herramienta adicional dentro del sistema digital de autorización, junto con otros datos que ya se solicitan o pasarán a ser obligatorios para entrar a Estados Unidos sin visa.

Entre la información prevista figuran: