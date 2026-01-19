La visa americana es el documento más importante para poder ingresar de forma legal a Estados Unidos como turista. Pero, cumplir con el proceso de postulación no garantiza la aprobación en primera instancia. Es por esta razón que las autoridades federales confirmaron que es posible volver a postularse, pero cumpliendo con una serie de condiciones.

La denegación de una visa estadounidense puede ocurrir por diversas razones, desde falta de documentos hasta la “presunción de intención de inmigrante” bajo la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, que obliga al solicitante a demostrar lazos fuertes con su país de origen para asegurar que regresará luego de su visita.

Es oficial: Estados Unidos permite solicitar una nueva visa si la primera fue denegada

Si usted cumplió con el proceso de postulación de una visa y ésta fue denegada, no existe un sistema formal de apelación, pero los interesados pueden volver a solicitarla si cumplen ciertos requisitos o presentan nueva evidencia pertinente.

Es importante destacar que volver a solicitar una visa denegada no garantiza su aprobación futura. La embajada o consulado estadounidense evaluará cada solicitud de forma individual y bajo los mismos criterios que la primera vez.

Los interesados en una visa de turismo pueden volver a postularse si la primera fue denegada. Fuente: Archivo.

La decisión dependerá de si el solicitante puede demostrar cambios significativos en sus circunstancias o subsanar las deficiencias que llevaron a la denegación anterior.

Todos los requisitos para volver a solicitar una visa denegada