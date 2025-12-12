Estados Unidos establece que los pasaportes muy antiguos ya no cumplen con los estándares actuales de seguridad, identificación biométrica y verificación de datos.

Por ese motivo, no pueden renovarse mediante procesos simplificados, como la renovación por correo o formularios abreviados. A su vez, en muchos casos, el documento queda directamente suspendido o considerado inválido.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende pasaportes: quiénes lo sufren

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos hace más de 15 años y que no fueron renovados dentro de los plazos establecidos ya no pueden renovarse de forma automática y pueden quedar suspendidos o invalidados.

La medida alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados, y tiene como objetivo reforzar los controles de identidad y seguridad nacional.

Quienes intenten usar un pasaporte con más de 15 años de antigüedad para viajar, ingresar a otro país o realizar trámites oficiales se encontrarán con rechazos automáticos por parte de aerolíneas, autoridades migratorias y consulados.

Los pasaportes con más de 15 años no pueden reactivarse, y el Gobierno exige que el titular comience el proceso desde cero.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes con más de 15 años de antigüedad. Fuente: Archivo.

¿Se pueden recuperar estos pasaportes vencidos?

No se trata de una renovación común. El titular deberá iniciar el trámite como si solicitara un pasaporte por primera vez, presentando nuevamente pruebas de ciudadanía, identidad actualizada, fotografías recientes y formularios completos. Además, el proceso puede incluir entrevistas presenciales y verificaciones adicionales.

El Departamento de Estado aclara que no existe aprobación automática en estos casos. Si se detectan inconsistencias, falta de documentación o problemas de identidad, la solicitud puede demorarse o incluso ser rechazada.